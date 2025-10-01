Am Sonntag sollen zwei Jugendliche am Dresdner Hauptbahnhof einen 19-Jährigen angegriffen haben. Die Polizei nimmt die Verdächtigen fest.

Dresden - Wegen des Verdachts des schweren Raubes und der Vergewaltigung sind zwei 15-Jährige festgenommen worden. Die beiden Jugendlichen sollen am frühen Morgen des vergangenen Sonntags vor dem Hauptbahnhof Dresden einen 19-Jährigen überfallen haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Unter Vorhalt eines Messers sollen sie dem Opfer 300 Euro Bargeld geraubt und es vergewaltigt haben.

Die Polizei nahm die beiden syrischen Verdächtigen den Angaben nach kurz nach der Tat fest. Das Amtsgericht Pirna erließ am Montag einen Haftbefehl. Die 15-Jährigen befinden sich seither in Untersuchungshaft. Sie sind nicht vorbestraft. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.