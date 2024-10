Dresden - Zum Tag der Deutschen Einheit und am Wochenende werden in Richtung Sächsische Schweiz und auf der Müglitztalbahn zusätzliche Züge eingesetzt. „Wir möchten Ausflügler mit ausreichend Platz in den Zügen an ihre Ziele bringen“, sagte der Leiter der Verkehrsabteilung des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO), Lutz Auerbach. Zusätzlich zu den Sonderzügen sollen die regulären S-Bahnen mit einem weiteren Wagen verstärkt werden. Auf der Weißeritztalbahn verkehren zudem täglich zwei Züge im Dampfbetrieb.

Von Donnerstag (Tag der Deutschen Einheit) bis einschließlich Sonntag soll die Weißeritztalbahn viermal täglich von Freital-Hainsberg bis zum Kurort Kipsdorf fahren. Neben dem regulären Zug ist auch ein historischer Zug der Deutschen Reichsbahn aus den 1960er Jahren im Einsatz, wie der Eisenbahnbetriebsleiter der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft (SDG) mitteilte.

Zusätzliche Züge in die Sächsische Schweiz sind zudem am Donnerstag und Sonntag im Einsatz. Diese verkehren zwischen dem Dresdner Hauptbahnhof und Schöna und halten an allen Stationen.

Für einen Ausflug ins Osterzgebirge fährt der „WanderExpress“ ab dem Dresdner Hauptbahnhof. In nur 66 Minuten können die Fahrgäste von der Landeshauptstadt nach Geising und Altenberg gelangen.

Genauere Informationen zu den Fahrzeiten sind auf den Websites der jeweiligen Verkehrsbetriebe oder in den Apps des VVO und der Deutschen Bahn (DB) zu finden.