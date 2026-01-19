Ein Auto setzt auf der A71 zum Überholen an, kurz danach kracht es. Fünf Menschen sind verletzt, darunter zwei Kinder. Was genau bei Ilmenau geschah.

Auch ein Hubschrauber war bei dem Unfall im Einsatz. (Symbolbild)

Ilmenau - Fünf Menschen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 71 bei Ilmenau verletzt worden. Unter den Verletzten waren auch zwei Kinder - alle kamen ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Zwischen den Anschlussstellen Ilmenau Ost und West setzte am Sonntagabend demnach ein Auto zum Überholen an und wechselte auf die linke Spur. Von hinten näherte sich ein weiteres Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit und musste stark abbremsen, wie es hieß. Dabei geriet das zweite Auto auf die rechte Spur und prallte dort laut Polizei mit dem Wagen zusammen, den das erste Auto überholen wollte.

Alle fünf Verletzten saßen den Angaben zufolge im zweiten Auto, an dem ein Schaden von etwa 20.000 Euro entstand. Den Schaden am anderen Wagen schätzen die Beamten auf 5.000 Euro.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz und die Autobahn war für anderthalb Stunden gesperrt.