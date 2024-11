Ein jugendlicher Radfahrer übersieht in Jena eine Straßenbahn. Es kommt zum Zusammenstoß - der 17-Jährige wird dabei verletzt. Was ist passiert?

Zusammenstoß mit Tram – Radfahrer in Jena verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Jena verletzt worden. (Symbolbild)

Jena - Ein 17-jähriger Radfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einer Tram in Jena leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock und kam ebenfalls in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 17-Jährige am Morgen über eine grüne Ampel, beachtete dabei aber nicht die vorfahrtsberechtigte Straßenbahn. Der Tramverkehr war nach dem Unfall für eine kurze Zeit unterbrochen. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.