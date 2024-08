Einem Autofahrer wird in Bad Brambach plötzlich unwohl. Er verliert die Kontrolle über den Wagen und gerät mit seinem Wagen in den Gegenverkehr.

Bad Brambach/Zwickau - Zwei Autos sind auf der Bundesstraße 92 in Bad Brambach im Vogtland zusammengestoßen und zwei Menschen dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Zwickau mitteilte, war dem 45-jährigen Fahrer des einen Wagens in einer Linkskurve plötzlich unwohl geworden. Deswegen sei er mit seinem Auto in den Gegenverkehr geraten, wo er frontal gegen den Wagen eines 57-Jährigen fuhr. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wurde auf 18.000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war für zwei Stunden voll gesperrt.