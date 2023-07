Salzgitter - Bei einem Verkehrsunfall am Autobahndreieck der Autobahn 7 bei Salzgitter ist am Montagabend eine 44-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben von Dienstag hatte sie zuvor beim Spurwechsel den überholenden Wagen eines 54-jährigen Mannes übersehen und es kam zu einem Zusammenstoß. Ein 38-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in die bereits verunfallten Wägen. Die verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Autofahrer blieben unverletzt.

Durch den Unfall entstand auf der A7 ein Rückstau, in dem es zu einem weiteren Unfall kam. Ein Lastkraftwagenfahrer fuhr dabei auf einen weiteren Laster auf und einer der Fahrer wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahmen war der betroffene Streckenabschnitt in Fahrtrichtung Kassel zwischen 19.30 Uhr und Mitternacht gesperrt.