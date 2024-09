Das Zeitalter der Dampfmaschinen lebt bei einem Steampunk-Festival wieder auf. Auch der Ministerpräsident taucht kurz in die Fantasiewelt ein.

Regierungschef Woidke besucht ein Festival des Steampunk in Forst. Steampunker erfinden eine Zeit, in der sie das Zeitalter der Dampfmaschinen im England des 19. Jahrhunderts und der viktorianischen Mode durch skurrile Maschinen und den englischen Bürgerstil wieder aufleben lassen

Forst - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke hat mitten im Wahlkampf einen Ausflug ins viktorianischen Zeitalter unternommen. Der SPD-Regierungschef besuchte Anhänger des sogenannten Steampunks, die im Rosengarten in seiner Heimatstadt Forst in der Lausitz ein Festival mit Theater, Kleinkunst und Lesungen feierten. Steampunker erfinden eine Epoche, in der sie das Zeitalter der Dampfmaschinen im England des 19. Jahrhunderts und der viktorianischen Mode durch skurrile Maschinen und den englischen Bürgerstil wieder aufleben lassen. Woidke machte einen Rundgang über das Festival-Gelände im Rosenpark, spielte kurz Drehorgel und sprach mit Besucherinnen und Besuchern. Zu sehen gab es etwa dampfbetriebene Skulpturen, historische Fahrräder und Kostüme.