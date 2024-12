Cottbus - Energie Cottbus hat das Ost-Derby in der 3. Fußball-Liga gegen Hansa Rostock gewonnen und damit den Sprung zurück an die Tabellenspitze geschafft. Vor 19.700 Zuschauern im ausverkauften Leag Energie Stadion erzielten Tim Campulka (45.+1 Minute), Maximilian Krauß (65.) und Lucas Copado (69.) beim 3:1 (1:0) die Tore für die Lausitzer und sorgten für einen vorweihnachtlichen Jubelsturm. Das Tor von Ryan Naderi in der 87. Minute kam zu spät für die Rostocker.

„Ein Wahnsinnsspiel“, sagte Trainer Claus-Dieter Wollitz bei MagentaSport. Seine Mannschaft habe besonders nach der Pause stark gespielt, aber auch das nötige Quäntchen Glück gehabt. „Dennoch sage ich: Wenn du nach 18 Spielen 36 Punkte hast, ist nicht alles nur Glück.“

Trotz des Fehlens des erkrankten Torjägers Timmy Thiele konnten sich die Cottbuser durchsetzen – weil sie den stark aufspielenden Rostockern in der ersten Halbzeit in den Zweikämpfen Paroli boten. Glück für Energie: Hansa scheiterte dreimal am Aluminium und mehrmals am starken FCE-Keeper Elias Bethke. Als der junge Cottbuser Torhüter einmal bereits umspielt war, klärte Tim Campulka vor der Torlinie (55.).

Nächstes Spiel in Ingolstadt

Danach erzielte Energie die Treffer zum richtigen Zeitpunkt und entschied so das Spiel deutlicher, als es über lange Zeit erschien. Die Cottbuser haben im Rennen um die Herbstmeisterschaft nun beste Chancen. Am Freitag tritt die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz beim FC Ingolstadt an.

Hansa Rostock hingegen konnte seine Erfolgsserie unter dem neuen Trainer Daniel Brinkmann nicht fortsetzen. Für die Gäste war es die erste Niederlage nach zuletzt drei Siegen unter dem im November engagierten Coach. Die als Hochsicherheitsspiel eingestufte Partie wurde von einem Großaufgebot der Polizei abgesichert.