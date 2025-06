Zum ersten nationalen Veteranentag wehen an diesem Sonntag in Brandenburg die Flaggen als Zeichen der Anerkennung für die Soldaten der Bundeswehr. Innenminister René Wilke (parteilos) ordnete die Beflaggung an den Dienstgebäuden des Landes an, wie sein Haus in Potsdam mitteilte.

Der nationale Veteranentag soll aktive und frühere Soldaten der Bundeswehr für ihren Dienst würdigen. Die zentrale Veranstaltung dazu findet rund um das Reichstagsgebäude in Berlin statt. Militärgegner kündigten Protest an.

Der Landtag in Potsdam würdigt die Leistung der Soldatinnen und Soldaten am Mittwoch (18. Juni, 10.00 Uhr) mit einer Feierstunde. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke, Innenminister Wilke und der stellvertretende Präsident des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr, Manfred Schreiber, wollen Reden halten.

In Deutschland haben etwa zehn Millionen Männer und Frauen Wehrdienst geleistet oder waren Berufs- oder Zeitsoldaten. Rund 500.000 waren im Einsatz, etwa in Afghanistan, Mali oder Bosnien-Herzegowina. Der Veteranentag soll künftig jährlich begangen werden.