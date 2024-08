Das Posaunenwerk der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland möchte in einer Art Marathon alle Melodien des Evangelischen Gesangbuchs spielen. (Archivbild)

Aschersleben/Jena - Einen Marathon der speziellen Art plant das Posaunenwerk der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) zum Jubiläum „500 Jahre Evangelisches Gesangbuch“. Mehrere Bläsergruppen werden dafür am kommenden Samstag abwechselnd in Schichten die mehr als 500 Lieder des Gesangsbuchs spielen, teilte die EKM mit. „Damit werden am Ende des Sommers sowohl Advents- und Weihnachtslieder als auch Passions- und Osterlieder in einem Konzert zu hören sein“, sagte Steffen Pospischil vom Posaunenwerk.

Dargeboten werden die Lieder in zwei Teilen. Einmal von 8.00 bis 14.00 Uhr in Aschersleben in der Orangerie des Bestehornparks und von 14.00 bis 20.00 Uhr in Jena in der Stadtkirche am Markt. Auch eine Live-Übertragung per Internet-Stream via Youtube ist geplant.

1524 gilt als Geburtsjahr des Kirchengesangbuchs: In Nürnberg erschien das „Achtliederbuch“, in Erfurt das Handbüchlein „Enchiridion“.