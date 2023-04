Berlin - Welche Zugvögel nach dem kalten und nassen April wieder in Berlin eingetroffen sind, will der Naturschutzbund (Nabu) mit der diesjährigen Zählaktion „Stunde der Gartenvögel“ herausfinden. Mauersegler, Nachtigall, Neuntöter und Pirol kehrten in diesem Frühjahr bislang eher zögerlich zurück, teilte der Nabu mit. Berlinerinnen und Berliner sind in diesem Jahr vom 12. bis 14. Mai wieder dazu aufgerufen, eine Stunde lang Vögel in ihrem Garten, im Park, auf dem Balkon oder vom Fenster aus zu zählen.

Mit etwas Glück können Vogelfans einen ganz besonderen Zugvogel sichten: den Wiedehopf, Vogel des Jahres 2022, der im vergangenen Jahr zum ersten Mal wieder in der Hauptstadt gebrütet habe. Im vergangenen Jahr beteiligten sich laut Nabu rund 2500 Menschen in Berlin an der „Stunde der Gartenvögel“ und meldeten mehr als 50.000 Vögel. 2023 findet die Aktion zum 19. Mal statt. In ganz Deutschland hätten sich 67.000 Vogelfans an der Aktion beteiligt.