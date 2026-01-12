Nach Schneechaos am Wochenende können Bahnreisende in Niedersachsen und Bremen vorsichtig aufatmen: Zum Wochenbeginn meldet die Bahn eine entspanntere Lage, Störungen bleiben aber möglich.

Nach zahlreichen Ausfällen am Wochenende normalisiert sich der Zugbetrieb. (Archivbild)

Hannover/Bremen - Trotz des Winterwetters fahren die Züge der Deutschen Bahn in Niedersachsen und Bremen überwiegend normal. „Der Zugverkehr ist heute Morgen gut gestartet“, sagte eine Sprecherin. Größere witterungsbedingte Einschränkungen gebe es derzeit nicht.

Vereinzelt könne es jedoch weiter zu Teilausfällen oder kleineren Störungen kommen. Diese ließen sich in der Regel zeitnah beheben, hieß es weiter.

Am Wochenende hatten Schnee, Eis und Kälte zahlreiche Verspätungen und Ausfälle im Zugverkehr verursacht.