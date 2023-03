Pulsnitz/Steina - Auf der Strecke zwischen Pulsnitz und Kamenz ist am Donnerstag ein Zug der Deutschen Bahn wegen eines technischen Defekts evakuiert worden. Die Aktion sei „ohne große Zwischenfälle“ verlaufen, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Ostsachsen am Abend sagte. Demnach war der Zug am Nachmittag bei Weissbach (Steina) stehengeblieben. Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden vorsorglich angefordert. Die Passagiere wurden den Angaben nach per Bus weitergefahren. Gegen 18.30 Uhr war der Einsatz beendet.