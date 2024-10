Schiffdorf - Für 52 Bahnreisende hat die Fahrt in Richtung Bremerhaven wegen eines Unfalls auf den Gleisen ein abruptes Ende genommen. Der Zug war am Samstagnachmittag mit etwa 80 Kilometern pro Stunde unterwegs, als er an einem Bahnübergang in Schiffdorf-Wehdel (Landkreis Cuxhaven) in ein Auto krachte. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, hatte der Fahrer mit seinem Wagen gerade die Schienen überqueren wollen.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto auf eine Wiese neben den Gleisen geschleudert und der gesamte Motorblock herausgerissen. Nur mit Glück blieben die beiden Insassen unverletzt - sie mussten nicht einmal ins Krankenhaus.

Auch die Fahrgäste in dem aus Bremen kommenden Zug blieben unversehrt. In Rücksprache mit dem Bahnmanager setzte der Zug seine Fahrt nach dem Unfall nicht mehr fort. Für die Weiterreise der Passagiere organisierte die Bahn Taxis.