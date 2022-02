Zug erfasst Auto an Bahnübergang in Dierdorf: 43-Jährige stirbt, Tochter verletzt

Neuwied/dpa - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Zug in Dierdorf in Rheinland-Pfalz ist eine 43-jährige Autofahrerin ums Leben gekommen. Ihre 16-jährige Tochter erlitt als Beifahrerin bei dem Unfall an einem Bahnübergang im Landkreis Neuwied leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Polizisten stehen nach der Kollision eines Autos mit einem Zug an der Unfallstelle in Dierdorf. Ein Güterzug hatte das Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang erfasst. Die Fahrerin des Wagesn starb. (Foto: dpa) (Foto: dpa)

Die Fahrerin habe mit ihrem Auto die Gleise aus Richtung Giershofen kommend in Richtung Dierdorf überquert. Auf dem Bahnübergang sei der Wagen von dem herannahenden Zug erfasst worden. Weitere Informationen über die Ursache des Unfalls im Landkreis Neuwied , der sich laut den Ermittlern gegen 6.40 Uhr ereignet hatte, waren zunächst nicht bekannt. Der Lokführer stehe unter Schock. Er werde ebenso wie die Angehörigen durch die Einsatzkräfte und Notfallseelsorger betreut.

Am Auto sei ein Totalschaden entstanden. Der Zug ist nach Polizeiangaben insbesondere an der Front stark beschädigt. Die Unfallaufnahme und die Ermittlungen zur Unfallursache dauerten an.