Rottach-Egern - Nach dem klaren Sieg zum Start in die Amtszeit von Vincent Kompany freut sich der neue Bayern-Trainer auf die nahende Rückkehr weiterer Stars. „Es fehlen uns noch einige Spieler. In den nächsten Wochen bekommen wir hoffentlich alle fit. Es ist wichtig, dass wir für das Pokalspiel und dann für den Bundesliga-Start fit sind“, sagte der 38-jährige Belgier nach dem 14:1 (7:1) gegen den FC Rottach-Egern aus der Kreisklasse.

Eine besondere Aussagekraft hatte der Sieg des Teams um Dreifachtorschütze Mathys Tel vor 2.750 Fans am Tegernsee nicht. Bei der Pflichtspielpremiere am 16. August gegen den SSV Ulm im DFB-Pokal und neun Tage später zum Liga-Start gegen den VfL Wolfsburg könnte das anders sein. Aber auch schon jetzt stellt der als Kapitän gestartete Sven Ulreich einen neuen Auftritt mit einer „aggressiveren“ Spielweise unter Kompany fest.

Neuer-Vertreter sieht „Potenzial nach oben“

„Ich glaube, das sieht man auch im Training, wie er uns coacht. Natürlich ist immer noch das Potenzial nach oben, keine Frage“, sagte der 35 Jahre alte Vertreter von Manuel Neuer. Kompany vermittele eine „klare Idee vom Fußball“, sei „sehr kommunikativ“, sagte Ulreich. „Er ist auf dem Platz einer, der lautstark den Ton angibt.“ Das war vor allem in der zweiten Hälfte gegen Rottach-Egern zu erkennen.

Viele neue Gespräche stehen für Kompany vor dem Start der Südkorea-Reise am 31. Juli an, wenn Neuer, Thomas Müller & Co. auch mit dabei sind. „Anfang nächster Woche kommen die deutschen Nationalspieler zurück und auch João Palhinha. Konny Laimer kommt schon am Freitag dazu. Es werden jetzt sukzessive mehr Spieler im Training“, sagte Sportdirektor Christoph Freund.

Nur ein Neuzugang

Am Mittwochabend lief beim klaren Sieg nach dem Seitenwechsel der vom VfB Stuttgart verpflichtete Hiroki Ito erstmals für seine neue Mannschaft auf. Der portugiesische Mittelfeldspieler Palhinha (FC Fulham) und der französische Flügelspieler Michael Olise (Crystal Palace) sind noch nicht mit dabei. Für das Trio gab der FC Bayern rund 125 Millionen Euro an Ablösesummen aus.

„Wir sehen, dass es schon viele neue Gesichter gibt und dass wir vielleicht auch ein Stück weit mit einer neuen Spielidee in die neue Saison gehen“, sagte Ulreich. „Da müssen wir natürlich jetzt schauen, wie das sich in den nächsten Wochen entwickelt, aber ich bin positiv gestimmt, dass es einen guten Weg nehmen wird. Und nach dem letzten Jahr ist es natürlich wichtig, dass wir da auch Veränderungen haben.“

Zwei Nationalspieler geschont

Aleksandar Pavlovic und Serge Gnabry, die die EM aus gesundheitlichen Gründen verpasst hatten, wurden aus Gründen der Belastungssteuerung gegen die Amateure, die sich Freibier verdient hatten, nicht eingesetzt. Dagegen war Doublesieger und Leverkusen-Rückkehrer Josip Stanisic beim Tor-Spaß am Tegernsee erstmals wieder im Bayern-Trikot dabei.

„Bayern ist meine Heimat, auch der Verein“, sagte der Verteidiger, der im Sommer seinen Vertrag bis 2029 verlängerte. Die Meister-Kommentare in seine Richtung freuen ihn. „Für mich ist es relativ entspannt. Ich habe einen guten Job gemacht.“