Berlin - Die Musik-Verwertungsgesellschaft Gema ehrt Rolf Zuckowski und Annette Humpe für ihr künstlerisches Schaffen. Durch ihre künstlerische Brillanz und ihr Engagement in der Musikbranche hätten beide außerordentliche Maßstäbe gesetzt und zu einer vielfältigen Musikkultur beigetragen, teilte die Gema am Dienstag mit. Der Preis wird am 8. Februar in Berlin vergeben.

Rolf Zuckowski erhält den Sonderpreis „Musik & Engagement“. Er habe nicht nur musikalisch Herausragendes geschaffen, sondern auch mit einer klaren Haltung überzeugt. „Ob es um Verkehrssicherheit ging oder um das Leben von Menschen mit Behinderung, ob es um die Musikkultur in Schule und Kindergarten oder um den Bau musischer Brücken in andere Länder und Kulturen ging, für mich war das alles immer untrennbar miteinander verbunden“, sagte der 76-jährige Musiker laut Mitteilung.

In der Kategorie „Inspiration“ erhält Annette Humpe auch einen Sonderpreis. Die 73-jährige Produzentin sei ein starkes Vorbild, argumentiert der Gema-Aufsichtsrat. „Die Bedeutung von Annette Humpe für die deutsche Musikszene ist ohne Vergleich. In einer Zeit, als Musikautorinnen und insbesondere Produzentinnen noch keine Lobby hatten und in der Öffentlichkeit praktisch nicht vorkamen, war sie Vorbotin, Wegbereiterin und Vorbild“, hieß es vom Gremium laut Mitteilung. Annette Humpe war einige Zeit Teil des Duos „Ich+Ich“.