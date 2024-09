Wein und Obst sind in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt oft dem Frost zum Opfer gefallen. Nun läuft die Zuckerrübenernte. Wie ergiebig sie sein wird, ist unklar.

Magdeburg - Die Bauern in Sachsen-Anhalt haben mit der Ernte von Zuckerrüben begonnen. Momentan sei unklar, wie die Ernte in diesem Jahr ausfällt, sagte ein Sprecher des Bauernverbandes auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Von den starken Frösten in der ersten Jahreshälfte hätten sich die damals noch kleinen Rüben im Gegensatz zu Obst und Wein aber „zumeist gut erholen können“. Zuletzt hatten die Obst- und Weinbauern Ernteausfälle bis hin zu 100 Prozent verzeichnet.

Eine Anfang August getroffene Prognose von über 100 Betrieben in Sachsen-Anhalt sei im Durchschnitt befriedigend bis gut ausgefallen, erklärte der Verbandssprecher. Absehbar war damals jedoch noch nicht, dass die Bestände mehrere Wochen mit sehr hohen Temperaturen und wenig Niederschlag aushalten mussten. Der Anbau von Zuckerrüben ist für die Betriebe in Sachsen-Anhalt nicht nur eine Einkommensquelle, sondern auch ein „wertvoller Bestandteil für die Fruchtfolge“, hieß es.

Rübe ist vielfältiges Produkt

Üblicherweise beginnt die Ente von Zuckerrüben Ende September und kann sich bis in den Dezember ziehen. Wie lange die Bauern in diesem Jahr ernten, hänge vor allem von der Witterung ab. „Die speziellen Maschinen, die die Rüben aus dem Boden holen und gleichzeitig das Laub abschneiden, brauchen passende Bedingungen. Bei zu trockenen oder zu harten Böden können die modernen Roder nicht richtig arbeiten, was zu Schäden an den Rüben oder Maschinen führen kann“, erklärte der Sprecher.

Die Rüben werden vor allem zur Zuckerproduktion genutzt. „Ein großer Teil der Zuckerrüben wird in der Region selbst verarbeitet, da Sachsen-Anhalt über mehrere Standorte zur Zuckerproduktion verfügt.“ Weil er regional erzeugt werden kann und damit nicht weit transportiert werden muss, ist der Zucker aus Rüben zudem nachhaltiger als Rohrzucker, ergänzte der Sprecher.

Als Nebenerzeugnis der Produktion entstehen sogenannte Zuckerrübenschnitzel, die als Tierfutter verwendet werden. Außerdem werden Zuckerrüben zur Produktion von Biogas und Bioethanol verwendet.