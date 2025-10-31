Den Landeszootag gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal in Sachsen-Anhalt. Viele Zoos und Tierparks planen besondere Aktionen. Wer schon eine Jahreskarte hat, kann sich besonders freuen.

Magdeburg - Landesweit findet am Sonntag der erste Zootag in Sachsen-Anhalt statt. Die Mitglieder des Landeszooverbandes laden zu diesem besonderen Tag Besucherinnen und Besucher ein, die besondere Einblicke bekommen wollen, teilte die Stadt Aschersleben mit. Auch der dortige Zoo beteiligt sich. Außerdem machen unter anderem auch der Tierpark Bad Kösen, die Zoos in Halle und Magdeburg sowie der Schmetterlingspark Wittenberg mit.

Wie der Zoo in Magdeburg mitteilte, soll es öffentliche Tierfütterungen und Informationsstände geben. Außerdem können Besucherinnen und Besucher in rückwärtige Tierbereiche schauen. So sollen sie die Arbeit der Zoos und Tierparks besser kennenlernen.

Ziel des Tages sei es, dass Jung und Alt gemeinsam in den Zoos und Tierparks etwas erleben. So soll nicht nur ein Beitrag zu Artenschutz, Bildung und Forschung geleistet werden, sondern auch das soziale Miteinander gestärkt werden. Besitzerinnen und Besitzer von Jahreskarten können demnach an dem Tag alle teilnehmenden Zoos kostenfrei kennenlernen.

Zoos seien weit mehr als nur Ausflugsziele, betonte Wirtschaftsminister Sven Schulze, der Schirmherr der Veranstaltung ist. „Sie sind Treffpunkte für Familien, Naturfreunde und Bildungsinteressierte. Ich freue mich, dass wir mit dem ersten Landeszootag ein starkes Zeichen für die wertvolle Arbeit der Zoos setzen.“

Am Landeszootag nehmen teil: