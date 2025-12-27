Der Bergzoo Halle erhöht die Preise und streicht die Familienkarte. Andernorts bleiben die Preise stabil – wenngleich die finanzielle Situation teilweise angespannt ist.

Magdeburg - Die Eintrittspreise für Zoos und Tierparks in Sachsen-Anhalt bleiben im nächsten Jahr größtenteils stabil. Lediglich der Bergzoo Halle teilte auf Anfrage mit, dass etwa die Eintrittspreise für Erwachsene, Halle-Pass-Inhaber, Begleitpersonen von Kindergruppen und für Hunde um je einen Euro erhöht würden. Auch die Familienkarte falle weg.

Im Zoo Magdeburg blieben die Preise stabil, sagte der Kaufmännische Leiter, Dirk Wilke. Erst Anfang Dezember hatte der Stadtrat der Landeshauptstadt beschlossen, die Zuschüsse für den Zoo für 2026 auf 400.000 Euro zu erhöhen. Gleichzeitig wurde der Zoo beauftragt, eine Machbarkeitsstudie und ein nachhaltiges Konzept für die Weiterentwicklung aufzustellen. Der Zoo hatte in seiner mittelfristigen Planung die erwarteten Besucherzahlen nach unten korrigiert und geht für das Jahr 2026 von 245.000 statt 270.000 Besuchern aus.

Der Tiergarten Stendal und der Tierpark Aschersleben teilten ebenfalls mit, dass sich im neuen Jahr an den Preisen nichts ändern werde.