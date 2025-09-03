Eine neue Anlage entsteht im Magdeburger Zoo. Besucher können schon bald an kostenlosen Baustellen-Führungen teilnehmen.

Magdeburg - Im Magdeburger Zoo starten die Bauarbeiten für eine weitere Schimpansen-Anlage. Interessierte Besucher und Besucherinnen können sich die Baustelle des zweiten Außengeheges ab kommendem Montag ansehen, wie Zoodirektor David Pruß mitteilte. Den Bauprozess begleitend bietet der Zoo demnach ab Montag täglich um 15 Uhr eine kostenlose Führung samt Kommentierung der Baustelle an. So entstehe etwa ein Klettergerüst für die Schimpansen.

In den kommenden zweieinhalb Wochen müssten Zoobesucher wegen der Arbeiten mit kleineren Einschränkungen rechnen. So könnten unter anderem Betonmischer den Besucherweg kreuzen.