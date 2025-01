Nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg sind Zoo und Tierpark in Berlin noch geschlossen. Der Förderverein weist auf erhebliche Einnahmeverluste hin und ruft um Hilfe.

Der Tierpark Berlin ist nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg weiter für Besucher geschlossen. (Archivfoto)

Berlin - Der Förderverein der Hauptstadtzoos fordert schnelle Soforthilfen für den Tierpark und den Zoo Berlin. Beide sind nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg derzeit noch geschlossen. Der bereits entstandene Einnahmeverlust sei enorm, teilte der Verein mit.

Bund und Land seien hier gleichermaßen in der Verantwortung, sagte der Fördervereinsvorsitzende Thomas Ziolko. Es sei ein Ausgleich in Form einer Soforthilfe nötig, um die Einnahmeverluste auszugleichen.

Auch andere Einrichtungen leiden

Betroffen von den wirtschaftlichen Folgen seien auch andere Einrichtungen wie die Helle Tierarche oder der Tierhof in Alt-Marzahn. „Wir brauchen in der Krise bürgerschaftliches Engagement und sind gleichzeitig auf Bundes- und Landeshilfen angewiesen“, sagte Ziolko.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Mario Czaja, Mitglied des Fördervereins, hat in einem Schreiben an das zuständige Bundeslandwirtschaftsministerium schnelle Bundeshilfe gefordert. „Wir müssen in dieser schwierigen Situation eine Soforthilfe sicherstellen“, sagte er.