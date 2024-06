Dresden - Bei einer bundesweiten Kontrolle im Kampf gegen Schwarzarbeit hat der Zoll in Sachsen über 50 Hotels und Gaststätten überprüft. Dabei befragten 114 Zöllner am Samstag insgesamt 261 Beschäftigte zu ihren Arbeitsverhältnissen, wie das Hauptzollamt Dresden am Sonntag mitteilte.

Demnach habe es in rund 60 Fällen Hinweise auf Unregelmäßigkeiten wie Verstöße gegen sozialversicherungsrechtliche und aufenthaltsrechtliche Vorschriften gegeben. Sie sollen nun weiter geprüft werden. Betroffen waren Lokalitäten in den Regionen Leipzig, Dresden, Oschatz, Bautzen, Görlitz und Zittau. Der Zoll kontrollierte insbesondere, ob die Arbeitgeber ihre Beschäftigten ordnungsgemäß zur Sozialversicherung angemeldet hatten und ob die Arbeitgeber der Mindestlohn einhalten. Zudem sollten durch die Kontrollen mögliche illegale Beschäftigungen, Scheinselbstständigkeit und Leistungsbetrug aufgedeckt werden.