Mehr als 300.000 unversteuerte Zigaretten hat der Zoll an der deutsch-polnischen Grenze entdeckt. Der Verdächtige soll regelmäßig Märkte in Grenznähe beliefert haben.

Dresden - Eine gemeinsame deutsch-polnische Zollstreife hat im Grenzgebiet mehr als 300.000 unversteuerte Zigaretten sichergestellt. Wie das Hauptzollamt Dresden mitteilte, beobachteten Beamten in der polnischen Stadt Bogatynia (auf Deutsch: Reichenau in Sachsen) einen Mann, der mehrere Kartons aus einer Garage in sein Auto lud.

Da er den Zöllnern bereits bekannt gewesen sei, kontrollierten sie sowohl das Fahrzeug als auch die Garage. In den Kartons fanden die Beamten insgesamt 300.400 Zigaretten verschiedener Marken. Mehr als 90 Prozent davon stammten den Angaben zufolge aus illegaler Herstellung.

Mit den Zigaretten habe der Mann regelmäßig Märkte in Grenznähe beliefert. Der entstandene Steuerschaden beläuft sich nach Zollangaben auf rund 370.000 Zloty (etwa 86.000 Euro). Die weiteren Ermittlungen führt die polnische Zollverwaltung.

Seit mehr als zehn Jahren arbeiten Zöllner aus Görlitz und ihre Kollegen auf der polnischen Seite in gemischten Streifen im Grenzgebiet zusammen.