Der 19. September wird jedes Jahr als Tag der Zivilcourage begangen. Er soll Menschen ermutigen, im Notfall einzugreifen. Im Landkreis Zwickau setzten das zwei Männer in die Tat um.

Mülsen - Mit einem beherzten Eingreifen haben zwei Männer in Mülsen (Landkreis Zwickau) die Trunkenheitsfahrt eines 43-Jährigen beendet. Den beiden Männern im Alter von 27 und 58 Jahren war am Donnerstag auf der Bundesstraße 173 ein Wagen aufgefallen, der trotz eines platten Reifens rasant unterwegs war, teilte die Polizeidirektion Zwickau mit. Daraufhin informierten sie die Beamten. An einer roten Ampel blockierten sie den Wagen und zogen den augenscheinlich stark angetrunkenen Fahrer aus dem Auto, um eine Weiterfahrt und die Gefährdung anderer zu unterbinden. Eine Polizeistreife führte später einen Alkoholtest durch. Er ergab einen Wert von 2,96 Promille (Atemalkohol).

Die Polizei verwies darauf, dass das Eingreifen der beiden Männer ausgerechnet am Tag der Zivilcourage erfolgte, der seit 2015 jährlich am 19. September stattfindet. „Ziel ist es, das Verantwortungsbewusstsein in der Bevölkerung zu stärken, damit man mehr für einander einsteht und sich gegenseitig hilft und schützt. Ohne von diesem Tag zu wissen, handelten zwei Bürger quasi im Geiste dieses Sinnbildes“, hieß es.