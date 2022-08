In vier Monaten ist Weihnachten Zimtgebäck bei 30 Grad: Verkauf von Lebkuchen und Spekulatius hat begonnen

Naschereien, Besinnlichkeit und Glitzer: In rund vier Monaten befinden wir uns mitten in der Weihnachtszeit. Doch bei sommerlichen Temperaturen um die 30 Grad Celsius ist an Weihnachten noch nicht zu denken. Einige deutsche Supermärkte hingegen füllen ihre Regale schon mit der ersten Fuhre Lebkuchen.