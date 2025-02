Norden - Drei Kinder im Grundschulalter haben bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Aurich vorbildlich gehandelt und vermutlich Schlimmeres verhindert. Die Drei hörten am Freitag in einem Wohnblock in Norden den Alarmton eines Rauchmelders, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie gingen dem Alarm nach und hörten den Ton aus einer Wohnung im ersten Stock.

Dort klingelten und klopften die Kinder an der Tür, aber niemand öffnete. Da sie Brandgeruch bemerkten, griffen sie zum Handy und wählten den Notruf, wie die Feuerwehr mittelte. Danach verließen sie das Haus und warteten an der Straße auf die Einsatzkräfte.

Als die Feuerwehr eintraf, zeigten die Kinder, um welche Wohnung es sich handelte. Die Polizei evakuierte die Etage, die Feuerwehr brach die Wohnung auf und löschte den Brand. Die übrigen Bewohner des siebengeschossigen Gebäudes konnten in ihren Wohnungen bleiben. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.