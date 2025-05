Aue - Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat einen Nationalspieler in seinen Reihen. Jonah Fabisch erhielt vom Fußballverband Zimbabwes eine Einladung zu einem Lehrgang inklusive Länderspielen nach Marokko. In Vorbereitung auf den Afrika-Cup spielt das Team am 6. Juni gegen Burkina Faso sowie am 10. Juni gegen Niger. Der 23-jährige gebürtige Kenianer besitzt die Staatsbürgerschaft Zimbabwes.

Nach dreieinhalb Jahren kann Fabisch damit wieder das Nationaltrikot tragen. Bereits im Herbst 2021 war der damals noch beim Hamburger SV aktive Mittelfeldakteur für die WM-Qualifikation eingeladen worden und feierte beim 1:1 gegen Äthiopien am 14. November ein 35-Minuten-Debüt.

Fabisch war im Sommer 2024 vom 1. FC Magdeburg nach Aue gewechselt, schaffte aber erst unter dem zum Jahreswechsel verpflichteten Trainer Jens Härtel den Durchbruch zum Stammspieler. Er bestritt in seiner ersten Drittliga-Saison 22 Spiele für die Veilchen. Wegen der Auswahlberufung verzichtet er auf seinen Urlaub. Am 20. Juni wird er zum Trainingsauftakt in Aue zurückerwartet.