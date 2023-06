Dresden - In Dresden haben Unbekannte am Samstag einen Zigarettenautomaten gesprengt. Die Detonation war so stark, dass Teile des Automaten etwa 20 Meter weit über die Straße flogen und ein dort abgestelltes Auto beschädigten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Menschen wurden nicht verletzt. Über die Schadenshöhe am Automaten und die Menge des Diebesgutes gab es zunächst noch keine Angaben. Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und sucht nach Zeugen.