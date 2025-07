In Erfurt brennen sechs Lastwagen der Bundeswehr auf einem Werkstattparkplatz. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und bittet nun um Hilfe.

Nach einem Brandanschlag auf sechs Bundeswehr-Lastwagen in Erfurt, bittet das Landeskriminalamt um Zeugenhinweise. (Archivbild)

Erfurt - Nach dem Brandanschlag auf Bundeswehr-Lastwagen in Erfurt bittet das Landeskriminalamt um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge zum Tatzeitpunkt im Umkreis des Tatorts im Stadtteil Gispersleben gesehen hat, soll sich mit dem LKA in Verbindung setzen, hieß es. Die Flammen zerstörten am 21. Juni, kurz vor Mitternacht, auf einem zivilen Werkstattparkplatz laut LKA drei Lastwagen völlig und beschädigten drei weitere schwer.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Einige Tage nach dem Feuer tauchte ein Video auf einem russischen Telegram-Kanal auf, das mutmaßlich den Beginn der Brände zeigt. Die Ermittler haben daher auch mögliche russische Drahtzieher im Blick.