Der Sommer gibt derzeit noch mal alles. Es sind eher Ventilatoren und Klimaanlagen gefragt. Bald wird in Sachsen-Anhalt jedoch wieder geheizt - aber wie eigentlich?

Zentralheizung am häufigsten in Sachsen-Anhalt

Halle - Etwa Dreiviertel aller Wohngebäude in Sachsen-Anhalt und die Wohnungen darin haben eine Zentralheizung. Das ist Ergebnis des Zensus 2022 mit Stichtag 15. Mai, wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte. Bei der Gebäude- und Wohnungszählung 1995 waren es demnach nur etwas mehr als die Hälfte, genau 54,2 Prozent. Im Zensus 2011 erhöhte sich der Anteil deutlich auf 70 Prozent.

Seit 1995 reduzierte sich der Anteil der Gebäude mit Ofenheizungen und Nachtspeicherheizungen von 31,7 Prozent auf nun 6,3 Prozent. Fernwärme wird statt in 6,3 nun in 9,2 Prozent der Wohnhäuser genutzt. 2022 wurden etwas mehr als die Hälfte aller Wohngebäude (56 Prozent) mit Gas beheizt, so die Statistiker. Heizöl sei landesweit bei 20,7 Prozent der Gebäude der Energieträger. Über Solar- und Geothermie beziehungsweise Wärmepumpen werde nur ein geringer Anteil von 3,4 Prozent der Wohngebäude beheizt.