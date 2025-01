Ludwigsfelde - Brandenburg hat eine neue Institution für die Ausbildung von Lehrkräften. Am Landesinstitut Brandenburg für Schule und Lehrkräftebildung (Libra) in Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming) sollen künftig unter anderem Weiterbildungen organisiert, pädagogische Grundlagen an Seiteneinsteiger vermittelt und Rahmenlehrpläne entwickelt werden, hieß es in einer Mitteilung des Bildungsministeriums.

Minister: Neue Herzkammer für Bildung

„Mit dem Libra startet nun eine Herzkammer für Bildung in Brandenburg und macht die Lehrkräftebildung direkter, digitaler und qualifizierter“, sagte Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) bei der Eröffnung des Landesinstituts. Die Einrichtung sei fortan die „unmittelbare und zentrale Anlaufstelle für alle fachlichen Belange“ von Lehrern und Schulleitern. Das Land rücke somit dichter an die Akteure in den Schulen.

Etliche Aufgaben - auch Unterrichtsgestaltung spielt eine Rolle

Das Libra löst das bislang gemeinsam mit Berlin genutzte Landesinstitut Lisum ab und übernimmt neue Aufgabengebiete. Ein Ziel ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Fortbildung sowie in die Qualifikation von Seiteneinsteigenden einfließen zu lassen.

Das Institut soll die Schulen im Land bei der Schul- und Unterrichtsentwicklung unterstützen. Es zielt etwa auf Unterrichtsmethoden, Lernumgebungen und Interaktionsformen zwischen Lehrkräften und Schülern ab. Hinzu kommen viele weitere Aufgaben etwa im Bereich der Digitalisierung an den Schulen.

212 neue Stellen geschaffen

Das Libra ist eine nachgeordnete Behörde des Bildungsministeriums und wird nach Ministeriumsangaben insgesamt 212 Vollzeitstellen umfassen. Fünf Abteilungen umfassen die Bereiche: Zentrale Aufgaben und Dienste, Schul- und Unterrichtsentwicklung, Fort- und Weiterbildung, digitale Schule und Qualitätssicherung. Der Verwaltungssitz ist in Ludwigsfelde-Struveshof. Mit vier pädagogischen Zentren in Potsdam, Bernau, Cottbus und Neuruppin ist das Libra regional im Land Brandenburg vertreten.