Vom 12. bis 14. September will die Kleinstadt Perleberg in Norden Brandenburg zehntausende Besucher anlocken - zum Brandenburg-Tag. (Archivbild)

Potsdam/Perleberg - Die Stadt Perleberg in der Prignitz erwartet zum Brandenburg-Tag im September mehrere Zehntausend Besucher. Das sagte Bürgermeister Axel Schmidt (parteilos) am Vormittag in Potsdam rund 100 Tage vor dem dreitägigen Landesfest (12. bis 14. September). Die Veranstaltung, die alle zwei Jahre in einer anderen Stadt ausgerichtet wird, soll ein Schaufenster für die Vielfalt des Landes mit seiner Kultur und Geschichte sein.

„Wir freuen uns auf rund 400 Künstlerinnen und Künstler auf den Bühnen, mehr als 300 Stände, 120 Stunden Programm und 3.000 Mitwirkende“, sagte Wirtschaftsminister Daniel Keller (SPD). In Potsdam wurde sozusagen der Staffelstab von Finsterwalde, Ausrichterstadt des Landesfestes 2023, an Perleberg übergeben. Seit 1995 wird der Brandenburg-Tag gefeiert. 2027 soll die Spargelstadt Beelitz Gastgeber sein.

Das Landesfest wird unter dem Motto „Perlenpracht - Mitgemacht!“ stehen - in Anspielung auf den Namen der Stadt und das Wappen mit einer zentralen Perle, umringt von 24 Perlen in einem goldenen Spornrad und acht weiteren Perlen drumherum. Der Bürgermeister von Perleberg mit um die 12.000 Einwohner rechnet mit Besuchern auch aus Berlin und den angrenzenden Landkreisen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Für das Landesfest gibt es zahlreiche Sicherheitsvorkehrungen. Es gilt ein Waffenverbot, auch Cannabiskonsum ist nicht erlaubt.