Wolfenbüttel - In Wolfenbüttel wird ein zehn Jahre alter Junge vermisst. Er habe sein Elternhaus gegen 18.30 Uhr verlassen und sei bisher nicht zurückgekehrt, teilte die Polizei in ihrem WhatsApp-Kanal mit. Der Junge sei Autist und spreche nicht. Er trage eine schwarze Jeanshose, weiße Socken und einen schwarzen Pullover. Er lebe im Ortsteil Wendessen. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0 entgegen. Es läuft auch eine Suche mit Einsatzkräften.