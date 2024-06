Lichtenstein - Ein zehn Jahre alter Fahrradfahrer ist von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Am Dienstagmittag sei ein 41-Jähriger mit seinem Auto in eine Grundstückseinfahrt abgebogen und habe dabei das Kind angefahren, das mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs war, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Der Junge wurde mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden, der bei dem Unfall in der Schulstraße entstand, wird auf insgesamt 1050 Euro geschätzt.