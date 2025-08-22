Das erlebt die Feuerwehr auch nicht alle Tage: Ein Zehnjähriger steckt im Kaminschacht seiner Eltern mit dem Oberkörper fest. Wie soll man ihn befreien?

Aurich - Aus einer echten Zwangslage hat die Feuerwehr in Aurich einen zehnjährigen Jungen befreit. Das Kind sei am Donnerstagabend mit dem Oberkörper im Kaminschacht im Wohnhaus der Familie steckengeblieben, teilte die Feuerwehr mit. Allen Bemühungen der Eltern zum Trotz gelang es nicht, den Jungen aus seiner misslichen Lage zu befreien. Sie alarmierten schließlich die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte rückten mit schwerem Gerät an. Ganz vorsichtig setzten sie einen sogenannten Hydraulikspreizer ein, um die Schachtöffnung zu erweitern - und das hilflose Kind zu befreien. Der Junge wurde anschließend von einem Notarzt untersucht, war aber zur Erleichterung aller unverletzt.