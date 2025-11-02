Wohnhaus in Flammen, Rauchgasvergiftungen, hoher Schaden: In Bad Lobenstein brennt es am Wochenende. Und auch in Nordhausen muss die Feuerwehr ausrücken.

Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Bad Lobenstein wurden zehn Menschen leicht verletzt. (Archivbild)

Bad Lobenstein/Nordhausen - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Bad Lobenstein im Saale-Orla-Kreis sind zehn Bewohner leicht verletzt worden. Die Verletzten im Alter von 16 bis 43 Jahren hatten zu viel Rauch eingeatmet und wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht, wie das Lagezentrum mitteilte.

Das Feuer sei aus bislang noch ungeklärter Ursache am Samstagnachmittag in einer Erdgeschosswohnung ausgebrochen. Der Sachschaden werde auf rund 160.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Brände auch in Nordhausen

In Nordhausen kam es in der Nacht zum Sonntag zu zwei Bränden in einem Mehrfamilienhaus. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben derzeit in beiden Fällen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Verletzt wurde niemand. Auch eine Evakuierung der Bewohner war nicht erforderlich.

Die Höhe des Sachschadens belaufe sich schätzungsweise auf mehrere zehntausend Euro. Die Nordhäuser Kriminalpolizei ermittele derzeit in alle Richtungen - ein politisches Tatmotiv könne gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden, hieß es.