Berlin - Beim Zusammenstoß eines Autos und eines BVG-Busses sind in Schöneberg zwölf Menschen verletzt worden, darunter zehn Kinder einer Grundschulklasse im Bus. Die Jungen und Mädchen im Alter von neun und zehn Jahren erlitten nach Angaben der Polizei Schmerzen, Hämatome und Schürfwunden. Eine 36-jährige Frau verletzte sich an der Hand und ein 48-jähriger Mann am Kopf.

Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge am Donnerstag gegen 11.50 Uhr an der Hauptstraße in Schöneberg. Ein 45-jähriger Autofahrer wollte demnach rechts in die Dominicusstraße abbiegen, doch rechts von ihm wollte ein Bus der Linie M48 auf der Busspur weiter geradeaus fahren. Obwohl der 34-jährige Busfahrer wegen der Gefahr abbremste, konnte er den Zusammenprall nicht verhindern, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Fahrgäste stürzten und verletzten sich.

Acht der verletzten Kinder und der verletzte 48-Jährige wurden ambulant in Krankenhäusern behandelt, die 36-jährige Frau wurde vor Ort versorgt. Auto- und Busfahrer blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.