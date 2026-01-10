Vier Autofahrer werden leicht verletzt, die Polizei zählt insgesamt 21 Verkehrsunfälle. Meist bleibt es aber bei Blechschäden.

Oldenburg - Zu insgesamt 21 Verkehrsunfällen ist es im Landkreis Oldenburg von Freitagmorgen bis Samstagvormittag gekommen. Meist blieb es bei Blechschäden, vier Autofahrer wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ursache waren die Witterungsbedingungen.

Der in der Nacht anhaltende Wind machte laut Polizei viele Straßen durch Schneewehen unpassierbar. Mehrere Fahrzeuge blieben stecken und konnten aufgrund des Wetters und der vielen Einsätze zunächst nicht geborgen werden. Alle Fahrer konnten ihre Autos jedoch verlassen, wie die Polizei weiter mitteilte. Polizei, Rettungsdienste, Räumdienste und Abschleppunternehmen waren im Dauereinsatz.