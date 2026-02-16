Schnee und Glätte haben vor allem im Berufsverkehr für zahlreiche Unfälle in Sachsen gesorgt. Auch auf den Autobahnen gerieten Fahrzeuge ins Rutschen.

Dresden - Der erneute Schneefall hat zu zahlreichen Verkehrsunfällen in Sachsen geführt. Vor allem rund um Chemnitz und Leipzig habe es auf glatten Straßen vermehrt gekracht, teilte der Verkehrswarndienst auf Anfrage mit. Am Nachmittag bereitete der Schneefall vor allem im Osten Sachsens Probleme.

Fünf Verletzte bei Unfall mit fünf Fahrzeugen in Eilenburg

In Eilenburg (Landkreis Nordsachsen) waren bei einem Unfall im morgendlichen Berufsverkehr fünf Fahrzeuge beteiligt. Dabei seien fünf Menschen verletzt worden, teilte die Polizei mit. Die B87 sei zeitweise komplett gesperrt gewesen. Im Bereich der Polizeidirektion Leipzig, die für die Landkreise Nordsachsen, Leipziger Land und die Stadt Leipzig verantwortlich ist, ereigneten sich am Montagmorgen 31 Unfälle.

A4 nach Lkw-Unfall stundenlang gesperrt

Auf der Autobahn 4 kippte zwischen Weißenberg und Bautzen ein Lastwagen in einen Graben. Wegen der Bergungsarbeiten musste die Strecke Richtung Dresden stundenlang gesperrt werden. Zudem häuften sich am Nachmittag die Notrufe wegen winterbedingter Unfälle, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz sagte.

Häufige Blechschäden - tödlicher Unfall auf der A9

Ein Großteil der Unfälle lief laut Polizei glimpflich ab. Zumeist blieb es bei Blechschäden. Die Bahn sowie die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden meldeten keine oder nur geringe Auswirkungen.

Auf der Autobahn 9 bei Leipzig kam ein 44 Jahre alter Lastwagen-Fahrer ums Leben. Er war am frühen Montagmorgen mit seinem Lkw aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb an der Unfallstelle.

Wetterdienst: Gefahr von gefrierendem Regen

Am Montag schneite es landesweit. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor Glatteis-Bildung. Die Temperaturen erreichten von Nordost nach Südwest minus zwei bis plus drei Grad, im Bergland minus fünf bis plus ein Grad.

Der Winterdienst in Dresden rückte am frühen Morgen bei leichtem Schneefall und Temperaturen von minus fünf Grad aus, wie die Stadtverwaltung mitteilte. 49 Arbeitskräfte mit 40 Streufahrzeugen würden für Sicherheit auf den wichtigsten Verkehrsadern sorgen und sich auf das Hauptstreckennetz konzentrieren - insbesondere auf die Höhenlagen, Gefällestrecken, Buslinien und Brücken.

Weitere Schneefälle erwartet

In der Nacht zum Dienstag fällt weiter etwas Schnee, örtlich schließt der Wetterdienst auch gefrierende Niederschläge nicht aus, die für Glätte sorgen können. Es kühlt laut der Vorhersage ab auf null bis minus vier Grad, im Bergland bis minus fünf Grad. Am Dienstag fällt gelegentlich leichter Regen oder Schnee, dabei ist es stark bewölkt. Die Höchstwerte liegen bei drei bis sechs Grad, im Bergland bei minus ein bis plus drei Grad.

Es geht in der Nacht zum Mittwoch weiter mit etwas Schneefall und dichten Wolken. Die Temperaturen sinken auf null bis minus drei Grad, im Bergland bis minus fünf Grad. Der Mittwoch startet noch mit Wolken und leichtem Schnee, später lockert es aber auf. Die Temperaturen steigen auf maximal null bis drei Grad, im Bergland minus vier bis plus ein Grad.