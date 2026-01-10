Starker Schneefall hat in Sachsen-Anhalt zu zahlreichen Unfällen geführt. In Dessau-Roßlau entstand ein Schaden von mehr als 25.000 Euro, ein Autofahrer wurde leicht verletzt.

Magdeburg/Dessau-Roßlau - Wegen des starken Schneefalls und der Glätte ist es am Freitag und Samstag zu zahlreichen Verkehrsunfällen in Sachsen-Anhalt gekommen. Überwiegend sei es bei Sachschäden geblieben, teilten die Polizeireviere mit. In Dessau-Roßlau registrierte die Polizei drei Verkehrsunfälle am Freitagnachmittag, die auf die winterlichen Straßenverhältnisse zurückzuführen waren. Den dabei entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt mehr als 25.000 Euro.

Schneeverwehungen bis zu einem Meter

Ein 24-jähriger Autofahrer wurde nach Angaben des Polizeireviers Dessau-Roßlau leicht verletzt, als sein Auto von der Straße abkam und sich in einem Straßengraben überschlug.

Im Harz waren aufgrund der starken Schneefälle Straßen zeitweise gesperrt. Immer wieder hätten sich am Freitag Lastwagen quer gestellt, so etwa zwischen Barneberg und Helmstedt und auf der Autobahn 2 bei Magdeburg. Die Behörden berichteten teilweise von Schneeverwehungen zwischen einem halben und einem Meter im Harz.