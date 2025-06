Halle - Die Sachsen-Anhalter haben mehr Autos als im Vorjahr. Zum Jahresbeginn kamen auf 1.000 Einwohner 561 Fahrzeuge - drei mehr als im Vorjahreszeitraum, wie aus Zahlen des Statistischen Landesamts hervorgeht. Stichtag der Erhebung war der 1. Januar 2025. Insgesamt sind demnach etwas mehr als 1,2 Millionen Pkw im Land zugelassen. Damit liegt Sachsen-Anhalt unter dem bundesweiten Durchschnitt von 583 Pkw je 1.000 Einwohner.

Den Angaben nach war die Pkw-Dichte im Saalekreis am höchsten: Hier kamen auf 1.000 Einwohner 633 Autos. Am niedrigsten war die Zahl in Halle mit 392 Pkw. Halle und Dessau-Roßlau waren die einzigen Zulassungsbezirke, in denen die Zahl zurückging, mit etwa einem Pkw weniger als noch im Vorjahreszeitraum.