Halle - Auf den Strecken des Bahnunternehmens Abellio in Sachsen-Anhalt und Thüringen waren im ersten Halbjahr 2023 deutlich mehr Fahrgäste unterwegs als im Vorjahreszeitraum. Insgesamt stieg die Zahl der Fahrgäste um 20 Prozent, wie das private Verkehrsunternehmen Abellio Rail Mitteldeutschland am Montag mitteilte. Konkret nutzten rund 10,5 Millionen Fahrgäste in den ersten sechs Monaten dieses Jahres die Linien von Abellio. Im ersten Halbjahr 2022 waren es rund 8,7 Millionen.

Verantwortlich für den Anstieg sei unter anderem das Deutschlandticket gewesen, das seit Mai erhältlich ist, sagte Rolf Schafferath, Vorsitzender der Geschäftsführung der Abellio Rail Mitteldeutschland. Zudem sehe er den Fahrgastzuwachs als einen nachhaltigen Trend. Dieser Trend könne jedoch nur dann fortgeführt werden, wenn viel in die Infrastruktur investiert werde, ergänzte Schafferath.

Abellio betreibt etwa die Hälfte der Bahnstrecken in Sachsen-Anhalt und gehört zur niederländischen Staatsbahn. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben rund 1500 Beschäftigte in Deutschland, seine Zuglinien fahren vor allem in Sachsen-Anhalt und Thüringen.