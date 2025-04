In Brandenburg hatten 2023 knapp 1,15 Millionen Menschen einen Job. Die Zahl veränderte sich im Vergleich zum Vorjahr kaum. In den Städten und Landkreisen gibt es gegenläufige Entwicklungen.

Die Zahl der Menschen mit Job stieg in den Landkreisen - in den kreisfreien Städten ging sie zurück. (Symbolbild)

Potsdam - Die Zahl der Erwerbstätigen ist in Brandenburg im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr ungefähr gleich geblieben. Knapp 1,15 Millionen Menschen gingen im Jahr 2023 einer Arbeit nach, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte. Im Jahr zuvor waren es demnach über 1,14 Millionen Menschen.

Während die Zahl der Erwerbstätigen in den Landkreisen leicht (0,5 Prozent) stieg, ging sie in den kreisfreien Städten leicht zurück (um 0,4 Prozent). Ausschlaggebend hierfür war den Angaben zufolge insbesondere der deutliche Anstieg im Landkreis Oder-Spree um 7,6 Prozent. Zuwächse verzeichneten zudem Dahme-Spreewald, Barnim und Märkisch-Oderland.

Die meisten Erwerbstätigen waren 2023 in den Dienstleistungsbereichen beschäftigt: in den Landkreisen waren es durchschnittlich 71,8 Prozent, in den kreisfreien Städten 89,3 Prozent. Hier stieg die Erwerbstätigkeit gegenüber dem Vorjahr in den Landkreisen um 0,4 Prozent. In den kreisfreien Städten ging sie um 0,4 Prozent zurück. Im Baugewerbe sank die Zahl um 1,7 Prozent.