Halle - Die Zahl neu abgeschlossener Ausbildungsverträge in Sachsen-Anhalt ist im vergangenen Jahr leicht gesunken. Wie das Statistische Landesamt in Halle mitteilte, schlossen nach vorläufigen Zahlen rund 10.245 Menschen einen neuen Vertrag für eine duale Berufsausbildung ab. Das sind 87 weniger als im Vorjahr und entspricht einem Rückgang von 0,8 Prozent.

Besonders betroffen war der Bereich Industrie und Handel, wo die Zahl der Neuverträge um 183 auf 6.228 sank – ein Minus von 2,9 Prozent. Auch im Handwerk gingen die Zahlen zurück, und zwar um 60 auf 2.541 Verträge (minus 2,3 Prozent).

Zuwächse gab es dagegen in anderen Bereichen: In der Landwirtschaft stieg die Zahl der Neuverträge um gut zehn Prozent auf 444, im Öffentlichen Dienst um 7,2 Prozent auf ebenfalls 444. Deutliche Zuwächse verzeichneten auch die Freien Berufe (plus 18,2 Prozent auf 546) sowie die Hauswirtschaft (plus 7,1 Prozent auf 45 Verträge).

Wegen statistischer Geheimhaltung wurden die Zahlen gerundet, weshalb sich Abweichungen in der Gesamtsumme ergeben können.