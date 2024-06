Chemnitz - Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist im Juni im Vergleich zum Mai um rund 850 auf 136.800 gesunken. Die Arbeitslosenquote betrage unverändert 6,4 Prozent, teilte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Chemnitz mit. Vor einem Jahr lag die Quote bei 6,0 Prozent. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. Juni vorlag.

„Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf einen Anstieg der Fördermaßnahmen zurückzuführen. Aber auch ein Anstieg der Krankmeldungen hat statistisch diesen Rückgang unterstützt. Dennoch spüren wir die Auswirkungen der gedämpften Stimmung der Wirtschaft“, sagte der Chef der BA-Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen.