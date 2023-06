Wildenfels - Aus einem Supermarkt in Wildenfels (Zwickau) haben Unbekannte große Mengen Wurst und Fleisch gestohlen und dabei die Kühlkette unterbrochen. Die übrige Ware musste daher vernichtet werden, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beschuldigten seien zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh zunächst in einen Einkaufsmarkt eingebrochen. Aus der dortigen Fleischerei stahlen sie neben Wurst- und Fleischwaren demnach eine Wurstschneidemaschine.

Der Polizei zufolge ließen die Diebe die Tür des Kühlhauses in dem Supermarkt offen stehen, wodurch die Kühlkette unterbrochen wurde. Der entstandene Gesamtschaden liege bei rund 10.000 Euro - 5000 Euro davon aufgrund der gestohlenen Schneidemaschine. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.