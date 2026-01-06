An einem Gehwegrand in Lähden wird ein mit Glassplittern präpariertes Fleischwürstchen entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass ein Unbekannter damit Hunde verletzt wollte und bittet um Hinweise.

Die Polizei sucht nach dem Unbekannten, der den für Hunde gefährlichen Köder ausgelegt hat. (Symbolbild)

Lähden - Die Polizei im Emsland sucht nach einem Unbekannten, der in der Gemeinde Lähden ein mit Glassplittern präpariertes Fleischwürstchen ausgelegt hat. Ein Zeuge hatte das Würstchen neben einem Gehweg entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten gehen davon aus, dass das mit Glassplittern gespickte Fleischstück gezielt dort abgelegt wurde, um Tiere, insbesondere Hunde, zu verletzen.

Bislang sei kein Tier verletzt worden, hieß es. Die Polizei sucht nun auch nach Zeugen, die Hinweise auf die Person geben können, die das Fleischwürstchen ausgelegt hat.