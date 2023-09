Mit flotten Sprüchen und seiner extrem lauten Stimme sorgte Joachim Pfaff, besser bekannt als „Wurst-Achim“, auf den Wochenmärkten in Deutschland für Aufsehen. Nun ist die Marktschreier-Legende, die auch in Sachsen-Anhalt regelmäßig unterwegs war, bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR - Mit seinem lauten Organ schaffte es „Wurst-Achim“ alias Joachim Pfaff sogar ins Guinness-Buch der Rekorde. Nun ist der deutschlandweit bekannte Marktschreier, der seine Waren unter anderem auch auf Märkten in Halle und Tangermünde anbot, im Alter von 60 Jahren gestorben.

Im Video: „Wurst-Achim“ ist tot - Marktschreier Joachim Pfaff stirbt bei Lkw-Unfall auf der Autobahn

Wurst-Achim ist tot: Marktschreier-Legende stirbt auf der Autobahn.(Bricht: Christian Kadlubietz)

Wie der „Söster Anzeiger“ am Sonntag berichtete, ist es bereits am Samstag zu einem Unfall mit einem Lkw auf der A44 in Fahrtrichtung Dortmund nahe der Rastanlage Haarstrang-Nord gekommen.

Der Fahrer sei nach einem internistischen Notfall, möglicherweise ein Herzinfarkt, mit seinem Fahrzeug gegen die Leitplanke geprallt und in seinem Führerhaus eingeklemmt worden.

Die Feuerwehr konnte den Mann nur noch tot bergen. Wie sein Manager Achim Borgschulze gegenüber „Bild“ bestätigte, handelt es sich bei dem Toten um Marktschreier „Wurst-Achim“.

Lesen Sie auch: Diese Promis sind 2023 gestorben

Marktschreier „Wurst-Achim“ wird zum TV-Star

„Wurst-Achim“ war seit 1985 als Marktschreier aktiv und im Laufe der Jahre in zahlreichen Fernsehsendungen zu sehen. Größere Aufmerksamkeit bescherte ihm unter anderem ein Auftritt bei „TV Total“ mit Stefan Raab, mit einer Lautstärke von 110 Dezibel schaffte er es ins Guinness-Buch der Rekorde und wurde in der Sendung „Galileo“ zum lautesten Lebewesen der Welt gekürt.

„Wurst-Achim“ alias Joachim Pfaff hinterlässt seine Lebensgefährtin, vier Söhne und eine Tochter.