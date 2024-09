Walsrode - Bei einer Wohnungsöffnung im Landkreis Heidekreis sind zwei Polizisten von einer Würgeschlange überrascht worden. Ein Hausmeister habe die Beamten wegen eines Wasserschadens alarmiert, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Wie sich herausstellte, konnte der zwischenzeitlich eingetroffene Tierbesitzer selbst die Tür zu seiner Wohnung in Walsrode öffnen.

Die knapp zwei Meter lange Rautenpython sei in einem Terrarium artgerecht gehalten worden. Von der Schlange ging dem Polizeisprecher zufolge keine Gefährdung aus. Das Tier konnte wegen des Wasserschadens aber nicht in der Wohnung bleiben. Unter Anleitung der Wildtierhilfe Lüneburg Heide konnten die zwei Beamten die Schlange vorsichtig in ein Tuch einwickeln und sicher in die Betreuungsstation nach Soltau bringen.